Uber lance les trajets pour ados

Le service de VTC Uber vient de mettre en plus une nouvelle fonctionnalité destinée aux adolescents âgés de 13 à 17 ans dans 13 villes de France : Amiens, Angers, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris (et l’Île-de-France), Perpignan, Strasbourg et Toulouse.

Ces derniers pourront commander des courses dans les limites fixées par les parents, qui, de leur côté, suivront en temps réel les trajets de leurs enfants. Ce service doit permettre aux mineurs d'emprunter un VTC en toute sécurité, selon Uber. Pour en profiter, il faudra basculer sur un profil « familial » dans l'application puis inviter son enfant à se créer un compte Uber. Chaque compte ado doit obligatoirement être relié à un compte adulte.

Les mineurs peuvent ensuite commander un véhicule mais le trajet ne pourra démarrer qu'après la communication d'un code PIN unique au chauffeur. D'ailleurs, seuls les VTC les mieux notés et les plus expérimentés pourront réaliser les courses pour ados, explique Le Parisien.

« Grâce aux fonctionnalités de sécurité en direct et au suivi en temps réel, vous gardez un œil sur ses déplacements, de la prise en charge à la destination », explique par Uber dans un communiqué. De plus, les passagers pourront à tout moment activer un enregistrement audio en cas de problème. Le chauffeur peut également être contacté directement par les adultes pendant les déplacements.

Concernant les tarifs des courses, pas de différence avec des trajets classiques. Les parents auront la possibilité de limiter le budget mensuel de leurs ados sur leur compte. Jusqu’au 28 novembre, la firme américaine offre le premier trajet « Uber pour ados », à hauteur de 23 €.

Selon une étude menée par l'entreprise américaine, les parents passent en moyenne deux heures à transporter leurs enfants pour leurs activités extrascolaires. Avec « Uber pour ados », ils vont pouvoir gagner du temps, promet la société.