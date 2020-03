Un bateau homologué pour la route

Voici sans doute le meilleur moyen de se faire remarquer à proximité d'une marina. Un homme originaire de Géorgie aux États-Unis propose sur la célèbre plateforme des enchères en ligne Ebay un véhicule particulièrement original. Le modèle en question n'est autre qu'un bateau.

Ce projet pour le moins insolite mélange la coque d'un bateau Cruiser Sea Ray et les trains roulants d'un utilitaire Ford E-350 de 1995. L'ensemble mesurant un peu plus de 7 mètres reçoit en outre un tableau de bord parfaitement fonctionnel, un pont restauré avec du teck et un habitacle aux garnitures neuves. Détail amusant : le véhicule est enregistré parmi les annonces des cabriolets.

Le tarif de cet étrange moyen de transport est à la hauteur de son excentricité. Le propriétaire demande pour l'aquérir un chèque de 55 000 $. Une somme équivalente à 51 360 € au cours actuel de la monnaie de l'Oncle Sam.