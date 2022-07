Un Français sur cinq ne vérifie pas ses pneus avant de partir en vacances !

Ils font la liaison entre le véhicule et la route, sont dépositaires de la sécurité des automobilistes et de tous les passagers du véhicule, et pourtant, les pneus sont encore trop souvent négligés, notamment au moment des grands départs en vacances.

Selon un sondage réalisé par l’Institut Toluna pour Bridgestone auprès de 1 028 répondants représentatifs de la population française, 19 % des Français n’effectuent aucun contrôle des pneumatiques avant de prendre la route des vacances. Pire, 11 % des Français ne réalisent même aucune vérification sur leur voiture avant de se rendre sur leur lieu de vacances.

Toutefois, selon le sondage réalisé il y a quelques jours, 54 % des automobilistes réalisent une révision complète du véhicule, et une petite moitié (48 %) veille à vérifier les feux de route. 60 % procèdent au nettoyage du pare-brise et lavage du véhicule, et 29 % contrôlent la tenue des jantes.

Concernant l’entretien et les vérifications des pneumatiques, 54 % des Français contrôlent la pression très régulièrement par habitude, et 32 % avant chaque déplacement. Ils sont toutefois encore plus de 13 % à ne pas le faire, soit par méconnaissance (presque 7 % tout de même), soit par manque de temps (3,5 %) ou encore pour des raisons de coût (quasiment 3 %).

En cas de crevaison, 60 % des conducteurs remplacent le pneu crevé par un pneu de secours, et plus de 16 % utilisent un spray anti-crevaison quand 14 % font appel à un dépanneur faute de pouvoir faire autrement sur le moment.

Pour limiter les risques d’accident sur la route des vacances et partir serein, mieux vaut jeter un coup d’œil à l’état de ses pneus et vérifier qu’ils sont convenablement gonflés. Cela prend peut éviter bien des déconvenues.