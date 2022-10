Un Français sur trois a déjà envisagé d'acheter une voiture électrique

Faut-il y voir une quelconque incitation insidieuse, ou le simple fait de l'actualité et de la tenue du Mondial de l’Auto, toujours est-il que la semaine a été prolifique en études et sondages divers liés à la mobilité électrique.

Imposé par les gouvernements européens, avec l’interdiction de la vente des véhicules thermiques dès 2035, le passage à la voiture électrique est l’objet de tous les fantasmes, tous les cabinets, instituts et autres professionnels de la vérité absolue, et absolument instantanée, cherchant à savoir ce qu’en pensent vraiment les Français.

La dernière étude menée par l’institut Odoxa pour les cabinets Kea & Partners et Mascaret, le journal Stratégies, BFM Business et l’Usine Digitale, nous apprend aujourd’hui que seuls 30 % des Français ont songé à acheter une voiture électrique, et 45 % ont été tentés par un modèle hybride. En revanche, seuls 11 % ont effectivement franchi le pas. Si le coût reste le principal frein (72 %), le manque d’autonomie (53 %) et de bornes de recharges (37 %) font également figure de réticences importantes.

Parmi les 1 004 personnes interrogées dans le cadre du sondage, échantillon se voulant représentatif de la population française, 12 % se disent attachées au véhicule thermique, et 63 % perçoivent le véhicule à hydrogène comme une alternative sérieuse aux véhicules thermiques. Une solution pourtant encore trop souvent marginalisée par l’industrie comme les pouvoirs publics.

Autre point important, à l’instar des autres études récentes, le sondage Odoxa révèle l’attachement des Français à leur voiture : seuls 22 % des sondés se disent prêts à ne plus posséder de voiture, et ce malgré un budget global (achat, entretien, usage) en hausse régulière.