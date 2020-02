Un Jeep Gladiator animé par un moteur de Corvette

Le grand pick-up Jeep Gladiator cartonne outre-Atlantique depuis son lancement l'année dernière sur les terres de l'Oncle Sam. De quoi éveiller les papilles des préparateurs locaux lancés dans la course à la démesure. La preuve avec ce Gladiator doté d'un attirail suggestif et d'un moteur très spécial sous son capot.

L'exemplaire en question embarque effectivement un bloc V8 LS3 6,2l de Chevrolet Corvette C6. La fiche technique indique sans donner plus de détails que celui-ci délivre aujourd'hui la bagatelle de 550 chevaux contre 437 chevaux auparavant. Cette mécanique travaille de concert avec une boîte automatique huit rapports. Des roues de 42 pouces, des différentiels revus, des suspensions plus performantes et des éclairages LED complètent l'ensemble.

Ce Jeep Gladiator survitaminée ne passera pas inaperçu. Le véhicule à benne haut sur pattes embarque initialement un sage 3,6l V6 Pentastar essence de 285 chevaux pour 352 Nm de couple. Les clients souhaitant du diesel s'orientent quant à eux vers la version dotée d'un V6 3,0l biturbo gazole de 260 chevaux pour 600 Nm de couple. Le Gladiator transformé passera sous le marteau des enchères le 14 mars prochain à l'occasion de la vente organisée par Mecum dans l'Arizona.