Un lien entre la taille du pénis et l'attrait pour les voitures de sport, vraiment ? 

Depuis la nuit des temps ou presque, nous avons souvent cette tendance à associer certains comportements à la conduite de voitures rapides et puissantes. Les automobiles impressionnantes, bruyantes et très performantes seraient mises à contribution par certains pour se mettre en avant. Force est de constater que dans les clips de rap, sur l’Avenue des Champs Elysée ou le Vieux Port de Marseille, on observe régulièrement des modèles sportifs de chez Audi Sport, Mercedes-AMG ou BMW M parader à faible vitesse, mode sport activé, conduites par de jeunes hommes avec les vitres baissées et la musique à fond, des parades souvent agrémentées de quelques accélérations pour faire entendre le moteur. « Grosse voiture, petits attributs masculins », disent les moqueurs comme si certains de ces conducteurs cherchaient à compenser un éventuel manque d’estime de soi lié à un critère physique bien précis.

Et bien figurez-vous que des chercheurs de l’University College de Londres ont voulu voir s’il pouvait sérieusement y avoir un lien entre la taille du pénis et l’attrait pour les voitures de sport. Comment ? En soumettant 200 hommes anglais, âgés de 18 à 74 ans, à certaines questions sur leur estime de soi et leur intérêt pour les voitures de sport. Comme il paraît extrêmement délicat de questionner directement quelqu’un sur la taille de son organe reproducteur principal, ils ont imaginé un stratagème pour mettre en balance la taille du pénis dans les résultats. En posant leurs questions sur l’estime de soi et les voitures de sport aux hommes interrogés, ils ont dit à la moitié d’entre eux que la taille moyenne du pénis dans la population était de 18 centimètres. Et à l’autre, que la taille moyenne du pénis chez les hommes était de 13 centimètres. Le tableau ci-dessous, réalisé sur la base des résultats aux questions posées, montre que les hommes les plus intéressés par les voitures de sport sont les plus jeunes. Et que plus les hommes prennent de l’âge, moins ils portent d’intérêt pour les voitures de sport. Mais à partir de 30 ans, les hommes interrogés croyant que la taille moyenne du pénis est de 18 centimètres affichent plus d’intérêt pour les voitures de sport que ceux croyant que la taille moyenne du pénis est de 13 centimètres.

Que peut-on vraiment en déduire ?

Sur la base de ces résultats, les auteurs de l’étude concluent que « les hommes de plus de 30 ans convaincus d’avoir un pénis plus petit que la moyenne apprécient davantage les voitures de sport que ceux estimant se situer dans la moyenne ou au-dessus ». Mais au vu des éléments présentés, il faut garder de la réserve : tout d’abord, l’échantillon ne comprend que 200 personnes ce qui paraît faible pour constituer une vraie base statistique. Et surtout, on ne sait jamais dans cette étude quelle est la taille du pénis des hommes interrogés, même si les questions posées par les chercheurs permettent de mesurer leur estime de soi. Et l’étude en question est au stade « preprint », ce qui signifie qu’elle n’a pas été définitivement validée par d’autres chercheurs indépendants de ce travail. Et si on faisait le test sur la rédaction de Caradisiac ? Sans trahir les secrets inavouables sur certains de ses membres, je dois malheureusement préciser que j'adore les voitures de sport.