Un Mercedes Classe G Final Edition plus cher que l’AMG

En pleine mutation, le monde de l’automobile use et abuse des séries en tout genre pour mettre en lumière une dernière fois leur modèle. C’est au tour de Mercedes de lancer une nouvelle série de son Classe G. La raison évoquée ? Le bloc V8 5.0 (M177) fort de 240 ch qui prit place sous le capot du franchisseur il y a trente ans.

Mercedes lance donc le « Final Edition » sur son G 500 dont son moteur, V8 bien sûr, extrait plus de puissance avec 421 ch, grâce notamment à ses deux turbos.

Le constructeur limite sa production à 1 500 unités selon trois coloris (500 exemplaires chacun) : blanc, noir et olive. Il le dote également de jantes de 20 pouces couleur carrosserie, de l’inscription « Final Edition » sur les seuils de porte, d’un système audio Burmester, d’une sellerie cuir Nappa bicolore. D’ailleurs, ce revêtement tapisse presque tout l’intérieur de l’auto : pavillon, coffre, panneaux de commande des réglages des sièges...

Pour assurer le spectacle, les rétroviseurs projettent au sol le logo « G » et l’inscription « Stronger than time », qui signifie plus fort que le temps… Est-ce la promesse d’une voiture indestructible ?

Plus cher qu'un AMG

Sans aucun doute, l’équipement de ce G 500 est complet. Cependant, Mercedes facture au prix fort sa nouvelle série limitée. Lorsque la version de base est proposée à partir de 149 651 €, cette Final Edition grimpe à 196 350 € ! C’est près de 9 800 € de plus que la version de pointe AMG, fort de 585 ch, et dont l’exotisme est encore plus fort.

Pour les nostalgiques du V8 sur le Classe G, il est peut être malin de s’orienter vers le modèle original. Il ne sera pas facile à dénicher, mais vous coûtera moins cher.