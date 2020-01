Un milliardaire rachète des parts d'Aston Martin

Aston Martin aurait pu devenir en partie chinois avec la montée au capital de Geely (qui possède déjà Lotus et Volvo, rappelons-le), mais c'est finalement le milliardaire canadien Lawrence Stroll, qui était préssenti pour remporter la "mise". Pour le propriétaire de l'écurie de Formule 1 Racing Point, l'investissement s'élève à environ 200 millions d'euros pour l'acquisition de 16,7 % de parts chez Aston Martin, en difficulté sur les derniers mois.

Mais ce n'est pas tout : l'accord comporte également l'injection de 318 millions de livres dans Aston Martin, soit 380 millions d'euros. Pour Lawrence Stroll, l'accord lui permettra d'atteindre 20 % de parts chez Aston Martin à moyen terme. Un investissement important et bienvenu pour la marque anglaise, qui s'apprête à lancer son SUV DBX.

L'arrivée du milliardaire a également des conséquences en compétition puisque l'écurie Racing Point deviendra officiellement Aston Martin F1 à partir de la saison 2021, pour une durée de dix ans.

"Une fois l'investissement de 500 millions de livres achevé, j'ai hâte de travailler avec le conseil d'administration et les dirigeants d'Aston Martin Lagonda pour passer en revue et améliorer chaque aspect de l'entreprise dans ses opérations et son marketing, de continuer à investir dans le développement de nouveaux modèles et de nouvelles technologies, et de commencer à rééquilibrer la production pour privilégier la demande par rapport à l'offre", précise Lawrence Stroll, dont la fortune personnelle est estimée à plus de deux milliards d'euros.