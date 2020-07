Un nouveau malus sur les utilitaires convertis en véhicules particuliers

En réponse à

Malus.

Ce nom commun, il va falloir s'y habituer, bientôt on en aura sur absolument tout. Au nom de la sacro-sainte écologie.

On notera aussi l'ironie de l'incitation fiscale : on incite à la croissance démographique (et donc on incite à l'augmentation des rejets de CO² en proportion) en échange d'une réduction de CO².