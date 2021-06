Un nouveau système prédictif pour éviter les accidents avec piétons et cyclistes

Une partie non négligeable des accidentés de la route et des morts sont des piétons, des cyclistes ou bien des conducteurs de scooters. Pour réduire le phénomène, Continental dévoilera à l'automne prochain au salon ITS (Intelligent Transport Systems) un système inédit, en collaboration avec la Deutsche Telekom.

Il ne s'agit plus d'un dispositif plus ou moins passif qui analyse la route grâce à des caméras et capteurs pour détecter le danger, et notamment les piétons et cyclistes, mais un outil de communication en temps réel.

Concrètement, l'ordinateur de bord de l'auto dialogue avec une base de données recensant les éventuels cyclistes, piétons ou scooters alentour en fonction du trajet que pourrait emprunter l'auto. La position de ces différentes catégories vulnérables est acquise par le signal mobile de leur smartphone.

"L'avertissement de collision est basé sur le positionnement par satellite, les capteurs d’accélération, les communications cellulaires et le cloud computing. La voiture transmet ses valeurs de position et d'accélération au cloud via le réseau cellulaire. Le cycliste envoie également ces informations au cloud via un smartphone ou un compteur GPS de vélo. Elle (la base de données) calcule les itinéraires pour les cinq prochaines secondes et envoie un avertissement à la voiture et à l'appareil du cycliste si une collision est imminente. Pour que ces informations parviennent le plus rapidement possible aux deux usagers de la route, l'ordinateur cloud du réseau cellulaire le plus proche du lieu de la collision possible est toujours utilisé".

Le conducteur du véhicule voit ainsi apparaître des alertes l'avertissant d'un potentiel cycliste ou piéton sur sa route. Utile, notamment dans des virages à l'aveugle, ou dans des zones urbaines où la visibilité peut-être médiocre.