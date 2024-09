Un nouvel hommage au Paris-Dakar avec l’Audi Q6 e-tron Edition Dakar !

Grâce à l'Audi RS Q e-tron (SUV électrique avec prolongateur d'autonomie) avec Carlos Sainz à son volant, Audi a gagné le Paris-Dakar en 2024. Afin de fêter sa troisième participation à l’épreuve qui se court désormais en Arabie saoudite, la marque aux anneaux a présenté en début d’année une série spéciale de l’Audi Q8 e-tron baptisée Edition Dakar. La marque veut récidiver avec cette fois-ci un Audi Q6 E-tron encore plus spectaculaire.

Faute de borne de recharge dans le désert, il sera sans doute difficile d’entreprendre un Paris-Dakar avec ce modèle électrique. Sur la route en revanche, ce Q6 e-tron spécial devrait faire forte impression. Malgré le camouflage qui le recouvre, on voit que l’on a devant les yeux un véhicule taillé pour l’aventure. On ne sait pas encore quand le modèle définitif sera dévoilé, peut-être en janvier 2025 au moment du Paris-Dakar, même si Audi n’y participe plus ?

Exit le Dakar place à la Formule 1

Privilégiant désormais la F1 où il aura sa propre écurie de course, le constructeur Audi a décidé après la victoire de cette année de se retirer du Paris-Dakar. Cet Audi Q6 e-tron Edition Dakar (patronyme qui n’a rien officiel) sera donc un ultime hommage à sa présence dans les épreuves de rallye-raid. Et il faut bien dire que ce modèle n’a rien à envier visuellement aux bolides qui participent au Dakar.

Un modèle passe-partout

Doté de voies élargies et d’une garde au sol extrême le Q6 e-tron devrait passer partout. Il est de plus chaussé de pneus larges adaptés au tout-terrain. Quant à la partie avant, elle présente un tout nouveau graphisme pour les feux de jour à droite et à gauche sous la forme d'un X dans le bouclier. Ce modèle sera vraisemblablement une série limitée comme l’est le Q8 e-tron Edition Dakar.

Des performances qui devraient être élevées

On voit aussi qu’il est équipé (comme le Q8 Edition Dakar) d’une galerie de toit conçue pour y entreposer la roue de secours et des pièces de rechange. Haut sur roues, ce modèle ne bénéficiera pas d’une signature aérodynamique exceptionnelle, mais il devrait être assez performant. Le Q8 e-tron Edition Dakar est équipé de deux moteurs d’une puissance de 480 ch, le Q6 e-tron Edition Dakar pourrait bénéficier des mêmes motorisations.