Un parking soufflé par la démolition d’une station de ski
Démolir un bâtiment imposant nécessite quelques précautions. Un détail qu’une entreprise a oublié lorsqu’il était question de raser une station de ski en Russie. Résultat : de nombreuses voitures lourdement endommagées.
La société en charge d’abattre un bâtiment haut d’une station de ski fait actuellement couler beaucoup d’encre en Russie. La structure localisée à 20 kilomètres au nord-ouest de Moscou dans la ville de Krasnogorsk subit une destruction plutôt brouillonne. Sur les réseaux sociaux, une séquence montre un morceau du bâtiment se détacher pour s’écraser au sol et endommager tous les éléments situés à proximité.
Sans surprise, compte tenu de la présence d’un parking, un nombre élevé de voitures fait partie du lot. La personne armée d’un téléphone pour filmer la scène s’avance sur les lieux pour constater les dégâts. Plus de 100 véhicules voient leurs vitres brisées ainsi que leur carrosserie rayée et souillée par du béton, du métal et de la terre. Un sinistre qui annonce pour l’entreprise de démolition de longs échanges avec les assurances.
Trois personnes blessées
Toucher autant de voitures annonce une autre mauvaise nouvelle : trois personnes à l’extérieur au moment de la chute du bloc ont été blessées. Côté matériel, les vitres de plusieurs appartements ont également été soufflées tandis que des façades ont été endommagées. Pour découvrir l’impressionnante vidéo de ces instants, cliquez sur lecture.
