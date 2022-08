Un permis de conduire spécial pour les voitures puissantes ?

En Australie comme chez nous, il suffit de réussir l'examen du permis de conduire pour avoir le droit de se mettre aux commandes d'une voiture de sport. L'apprentissage effectué dans ce cadre permet bien de se familiariser avec les règles les plus élémentaires du code de la route et la conduite d'un véhicule classique. Mais évidemment pas de comprendre les subtilités du comportement dynamique de voitures très puissantes. Dans ce domaine, l'examen du permis de conduire moto va beaucoup plus loin et forme justement l'élève aux fondamentaux de la conduite sportive, histoire de bien lui faire comprendre les limites et les risques liés au pilotage de sa mouture.

De l'autre côté de la planète, le gouvernement d'Australie-Méridionale (état de l'Australie situé au centre de la partie méridionale de l'île principale d'Australie) compte justement réformer le permis de conduire automobile pour ajouter une catégorie spéciale. Vous voulez conduire une voiture de sport très puissante ? Il faudra pour cela passer par un nouveau format d'apprentissage adapté aux performances de ces autos. Un projet de loi va être soumis, il a pour but d'éviter les accidents tragiques comme celui survenu en 2019 à Adélaïde : le conducteur d'une Lamborghini avait alors perdu le contrôle de son véhicule, tuant une femme à la sortie d'un restaurant.

Rendre impossible la désactivation des aides à la conduite ?

Le projet de loi préparé par le gouvernement d'Australie-Méridionale prévoit par ailleurs de ne plus permettre la désactivation des aides à la conduite dans les voitures de sport commercialisées dans l'état. L'idée d'un permis de conduire formant les apprentis aux principes importants de la conduite de voitures très puissantes nous paraît en tout cas pertinente et transposable partout ailleurs dans le monde, y compris chez nous. A l'heure où la moindre Tesla peut se catapulter comme une supercar ou presque, un minimum de formation à la conduite dynamique ferait sens.