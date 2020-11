Un petit frère pour le Land Rover Defender

Nos confrères de la publication anglaise What Car publient sur la toile des informations intéressantes à propos de l'avenir des gammes des constructeurs du groupe Jaguar Land Rover. D'après le média d'outre-Manche, la firme spécialiste des véhicules surélevés prépare un petit frère pour le baroudeur Defender.

La rumeur avance que ce modèle (prévisualisé ici via des rendus non-officiels signés par le Macédonien Dejan Hristov) sera bien plus abordable que le franchisseur iconique. De quoi conquérir une clientèle jeune capable de craquer à l'avenir pour des modèles haut de gamme. Des économies seront réalisées sur les matériaux et les équipements. Un ticket d'entrée à moins de 30 000 euros est évoqué.

Les informations concernant la mécanique de ce modèle sont encore très maigres. Une architecture de traction à moteur avant sera vraisemblablement de la partie avec des blocs trois cylindres 1,5l. Seule la version hybride rechargeable offrira une transmission intégrale. Rendez-vous en 2022 pour en savoir plus.