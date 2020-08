Un prototype de Toyota GT 86 surpris sur la route

Les fans du coupé propulsion Toyota GT86 seront ravis d'apprendre qu'une nouvelle génération se profile. Le passionné Kystify publie sur le réseau social Instagram des images très intéressantes sur l'avenir du label. Ses photos concernent en effet la remplaçante de la deux portes nippone. Un prototype circule actuellement sur les routes du Michigan non loin des bureaux américains Toyota de la recherche et développement.

La réactivité du photographe amateur permet de voir l'auto sous plusieurs angles. Les volumes de sa proue, de son latéral et de sa poupe sont en effet visibles malgré la présence justifiée de nombreux masques de camouflage. La nouvelle Toyota GT86 adoptera un gabarit en hausse. Des traits fluides et minimalistes la démarqueront des lignes sculptées de la Supra. Détail amusant : le concept GRMN Sports FR prévisualise cette sportive. Une étude selon nous plus proche de la vision moderne de la Supra que la Supra elle-même.

Les informations concernant la partie mécanique de cette nouvelle Toyota GT86 sont encore maigres. Les rumeurs avancent au Japon que son capot abritera un bloc quatre cylindres à plat FA24 atmosphérique que Subaru exploitera en version turbocompressée pour ses prochaines STI. Ce moteur boxer développera d'après les bruits de couloir sur la Toyota environ 215 chevaux pour 240 Nm de couple. Des détails supplémentaires tomberont sur la toile d'ici 2022 date à laquelle son lancement est attendu.