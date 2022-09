Un radar à Poissy qui surprend les automobilistes à 30 km/h

Comme d'autres communes de France, la ville de Poissy vient d'abaisser la vitesse maximale autorisée à 30 km/h dans l'intégralité de son réseau routier urbain. Où que vous rouliez dans la commune, il faut donc abaisser votre vitesse à 30 km/h et non plus à 50 km/h. Lors de la mise en place de cet abaissement de la limitation de vitesse à la fin de l'année dernière, plusieurs panneaux ont été installés sur les principaux axes de circulation dans Poissy pour avertir les automobilistes. Panneaux qui ont ensuite été retirés, avec pour seule indication restante de la nouvelle limitation de vitesse à 30 km/h sur l'ensemble des routes un petit panneau « zone 30 » installé sous celui annonçant l'entrée dans Poissy. Et il y a justement un radar fixe installé sur l'une des voies principales, quand on arrive dans la ville depuis Saint-Germain-en-Laye, qui flashe donc désormais à 30 km/h.

D'après les spécialistes de Radars-Auto, ce radar fait un véritable carnage depuis qu'il a été reprogrammé à 30 km/h au lieu de 50 km/h. D'après les témoignages recueillis par le site, certains automobilistes se font surprendre en passant devant le radar, croyant que la vitesse est limitée à 50 km/h et non à 30 km/h : il se trouve qu'un panneau « 50 km/h » est présent en amont pour annoncer une fin de limitation à 70 km/h. Et malgré la présence du petit panneau « Zone 30 » à l'entrée de la ville après ce panneau 50, il serait assez facile de se faire avoir en n'étant pas assez attentif à la signalisation. D'autant plus que la configuration de la route à l'endroit du radar, une grande voie hors agglomération à double-sens avec des zébras au milieu, n'est pas du tout de nature à alerter sur une limitation de vitesse aussi basse.

De nouveaux panneaux ont été installés

Toujours d'après Radar-Auto, la commune de Poissy a tout de même installé de nouveaux panneaux fluo marqués « POISSY zone 30 – je roule à 30 km/h dans toute la ville » afin de mieux informer les automobilistes de la mesure. Radar-Auto précise qu'actuellement en France, il n'y aurait que six radars fixes programmés à 30 km/h au total : trois à Paris, deux à Choisy-le-Roi et celui de Poissy dont on parle dans cet article.