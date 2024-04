Un SUV électrique Mercedes-AMG de 1000 ch en préparation

On ne compte que deux modèles conçus en interne par BMW M dans toute l’histoire de la marque à l’hélice : le premier est la jolie sportive M1 de la fin des années 70, le second est l’énorme SUV hybride XM qui n’a pas grand-chose pour plaire aux puristes. Chez AMG, en revanche, les modèles conçus en interne étaient toutes des sportives jusqu’à présent : la SLS AMG, l’AMG GT mais aussi la grande GT Coupé 4 Portes.

D’après les journalistes anglais d’Autocar, AMG aura bientôt droit à son SUV « maison » pour concurrencer les Lotus Eletre et autres futurs Porsche Cayenne électriques. Ce SUV se basera sur la prochaine plateforme AMG.EA, cousine de la MB.EA, conçue pour les modèles 100% électriques. Elle doit embarquer à la fois une architecture électrique à 800 volts et des moteurs à flux axial.

Jusqu’à 1000 chevaux

Le futur SUV d’AMG sera ainsi 100% électrique et non pas hybride comme celui de BMW M. Il mesurera environ 5,1 mètres de long, développera jusqu’à 1000 chevaux d’après les Anglais et pourrait disposer de quatre moteurs dans sa version haute comme le Mercedes G580. Également basée sur cette plateforme AMG.EA, la prochaine AMG GT Coupé 4 Portes sera elle aussi un modèle 100% électrique d’après la même source.