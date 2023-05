Un système pour ne plus oublier les enfants dans les véhicules

Pour pallier ce problème, Continental lance sur le marché Continental Verified Inspection. Un système qui permet l’automatisation de l’inspection des véhicules commerciaux avant leur départ et après leur retour. Le fonctionnement est très simple. Des balises NFC numériques (technologie utilisée pour le paiement par carte bleue sans contact) appelées tags, sont installées aux endroits stratégiques du véhicule, en général à l’avant à proximité du chauffeur et à l’arrière du bus. Le contrôleur à l’aide d’une application téléchargée sur un smartphone doit contrôler l’ensemble des balises avant de pouvoir démarrer. Avant de prendre le volant le chauffeur va checker que le véhicule est bien en bon état de service et que tout fonctionne à bord. L’inspection via l’application comprend la vérification des freins, des pneus, de la direction et des autres éléments internes et externes nécessaires pour permettre à l'entreprise de respecter les normes de sécurité et au conducteur de prendre la route de manière sécurisée pour lui-même, ses passagers et les autres usagers de la route. Être surtout en cas de problème le responsable gestionnaire de la flotte de véhicules est informé en direct d’éventuels dysfonctionnements et ainsi réagir au plus vite.

Et pour le risque de personnes oubliées, et en fin de service, avant de quitter le bus, il doit repasser avec son smartphone devant les tags d’identification avant de quitter son poste de travail. Dans le cadre d’un éventuel oubli d’enfant à bord, « si la personne tague la balise du fond du bus, c’est donc qu’elle y est allée et on suppose qu’elle a vérifié qu’il ne restait personne à l’intérieur du bus avant de terminer son service » explique Alain Arnal, responsable France des solutions de gestion de flottes chez Continental automotive. Cette application permet également de renforcer l’inspection des véhicules, à l’image des bus et cars, et leurs alentours afin de garantir la sécurité du conducteur, des éventuels passagers et des personnes à proximité. Cela permet également par exemple de vérifier qu’aucun objet n’a été oublié.

La voiture aussi

Le système est totalement adaptable à l’automobile. En premier lieu à l’attention des voitures partagées, flottes d’entreprises, freefloating, ou encore les loueurs automobiles. « Pour un véhicule léger, un tag suffit, vous avez une checklist, vous remplissez le questionnaire sur le smartphone une fois fini vous passez devant le tag et acquittez/validez » explique Alain Arnal de Continental.

Dans le cadre d’une location de véhicule au moment de prendre et/ou de rendre la voiture, j’utilise le système pour indiquer un problème ou a contrario que tout est OK. Une fois remplie ma check-list, je l’envoie directement au système du loueur qui sait exactement et immédiatement l’état de la voiture, l’endroit et l’heure à laquelle elle a été rendue. Avec en plus la possibilité de joindre et d’envoyer également des photos du véhicule ou de la partie défectueuse. Du coup, le loueur peut instantanément la prendre en charge, demander qu’elle soit nettoyée, réparée, convoyée, immobilisée ou remise en service… Idem dans le cadre d’utilisation de véhicules en libre-service. De quoi faciliter la gestion du parc véhicule. Cela pourrait s’appliquer aux voitures individuelles pour s’assurer que vous n’oubliez rien dedans (téléphone, sac à main, courses dans le coffre…). Il s’agit ni plus ni moins qu’une automatisation des contrôles des véhicules, une aide à la personne et à la maintenance véhicule. Une graduation de diverses anomalies classées « mineures » ou « majeures » vous permet de prioriser vos réparations.

Cela ouvre également le champ à d’autres applications, notamment au niveau de la gestion automatique de voiture voire de la conduite. Mais cela pose la question de responsabilité du constructeur vis-à-vis du véhicule et de la responsabilité du logiciel. Sans parler du respect du Règlement Général sur la Protection des données (RGPD). L’accès à certaines fonctions signifie qu’on vous identifie, qu’on vous suit… La législation sur la protection et la diffusion des données est beaucoup plus contraignante en Europe qu’aux États-Unis. Un bon moyen de nous protéger, mais également un frein dans la diffusion à plus grande échelle de l’automatisation des services à bord et en dehors du véhicule.

Alain Arnal, responsable France, solutions de gestion de flottes Continental automotive

Comment est venue l’idée de proposer ce système en France ?

Cela fait 15 ans qu’on a déployé Continental Verified Inspection (CVI) aux États-Unis, pays où les pré-visites et post-visites avant et après usage du véhicule dans les transports scolaires et la vérification des enfants oubliés est obligatoire. Ce qui n’est pas le cas en France et en Europe (en dehors de l’Angleterre). Nous nous sommes dit que nous pourrions proposer ce service dans des cas d’usage non réglementaires. C’est une automatisation des tâches, là ou auparavant l’inspection se faisait « manuellement » en envoyant une personne sur place.

Quel est le champ d’application de CVI ?

Continental a développé les interfaces maintenance pneumatique, assistance, bus, engins, VL chaque checklist est préprogrammé. Mais maintenant on nous demande de plus en plus une customisation de notre appli afin que chaque client puisse adapter notre système à ses propres besoins propres. Du coup, on leur ouvre un espace au sein de l’application où ils créent leur propre check-list, leur propre menu, en fonction de leurs besoins.

Avez-vous reçu des demandes de la part de marques automobiles ?

Pour l’heure, nous n’avons pas de contacts avec des constructeurs automobiles pour mettre notre système en première monte sur les véhicules. Nous nous positionnons sur l’after-market et les solutions de gestion de flottes. On pense que notre système est intéressant pour les filiales de distribution ou de location des constructeurs automobile comme Renault Rent. Notre but est d’amener le constructeur à être prescripteur, mais ce n’est pas lui qui va opérer en propre (avec le système en première monte NDLR). Sinon, en France, on teste la solution avec Keolis leader mondial de la mobilité partagé et qui assure le transport de beaucoup d’enfants en bus et cars. Le coût de l’abonnement va de 3 à 6 euros par mois.