Une année 2021 record pour Lexus

Avec 4 704 véhicules immatriculés dans l’hexagone en 2021, Lexus est un petit acteur sur notre marché. À titre de comparaison, sur la même période, Audi a livré 45 982 véhicules, BMW 45 969 et Mercedes 50 789. Toutefois à l’échelle mondiale, la situation est tout autre. Certes, Lexus reste loin des volumes de ses rivaux allemands mais, avec 760 012 voitures vendues l’année dernière, impossible de parler d’une marque anecdotique.

Ces 760 012 immatriculations correspondent à une hausse des ventes de 6 % comparés à 2020, qui s’était soldée par 718 715 livraisons. La marque japonaise est en progression dans toutes les régions du monde, à l’exception de l'Asie de l’est (hors Chine ou Japon), où les volumes ont régressé de 5 %, à 30 000 unités.

Partout ailleurs, donc, les voyants sont au vert. La progression est de 1 % en Chine (227 000 livraisons), de 2 % en Europe (102 000 livraisons), de 3 % au Moyen-Orient (28 000 livraisons) et de 4 % au Japon (51 000 livraisons). Le principal marché du label est aussi celui qui progresse le plus : en Amérique du Nord, ce sont 332 000 Lexus qui ont trouvé preneur, soit une amélioration de 12 % par rapport à 2020.

Ces hausses sont principalement dues au succès des versions hybrides, qui représentent, tous modèles et marché confondus, plus d’un tiers de la demande. En France, c’est presque la totalité des Lexus livrées qui utilisent cette technologie.

Selon Koji Sato, président de Lexus International, 2020 devrait être encore meilleure, notamment grâce à l’arrivée de la première Lexus de série spécifiquement électrique, la RZ. L’objectif pour 2030 est de parvenir à vendre 1 million de voitures par an sachant, qu’en Amérique du Nord, en Chine et en Europe, la marque ne vendra alors plus que des modèles 100 % électriques. Dès 2035, ce sont tous les marchés qui ne pourront plus commander que des Lexus zéro émission.