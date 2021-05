Une Bugatti Chiron habillée par Hermès

En réponse à

On peut être d'accord avec toi et Yolaine. Ce qu'elle dit est évident : les ultra-riches sont de plus en plus riches. C'est vrai largement au-delà de l'inflation, et malgré notre imposition (qui devrait faire fuir les plus riches) on collectionne pas mal de très grandes fortunes en France (B Arnault est no3 mondial avec 150mrds, sa fortune a doublé, en UN AN !).

Et on peut "faire vivre des petits français" en achetant des courgettes du 78, des patates du 22 et des tomates du 46. Pas besoin d'être riche à milliards pour cela.