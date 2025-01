Une Corvette ZR1 vendue 3,5 millions d'euros

Organiser un événement pour le tout premier exemplaire numéroté d'une auto d'exception garantit généralement des montants records payés par les passionnés les plus déterminés. La preuve avec la Corvette ZR1 de dernière génération échangée contre 21 fois son tarif dans l'offre Chevrolet.

3,5 millions d'euros

Outre-Atlantique, la Corvette ZR1 débute à partir de 175 000 dollars (168 000 euros environ au cours actuel). L'auto incarne une proposition particulièrement abordable face aux Lamborghini Revuelto et Ferrari SF90 Stradale. Un positionnement qui n'empêche pas les plus déterminés de signer un gros chèque pour la numéro 001. Le patron d'écurie et fan des sportives de la firme américaine Rick Hendrick gagne l'enchère en levant la main à 3,7 millions de dollars (3,5 millions d'euros).

Plus de 1000 chevaux

La Corvette ZR1 affiche une fiche technique hors du commun pour l'appellation iconique. Elle embarque un V8 LT7 5,5l suralimenté de 1064 chevaux pour 1122 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet d'atteindre une vitesse de pointe de 375 km/h. Son aérodynamique agressif lui permet à cette vitesse de bénéficier de 545 kilos d'appui. Un toit et des jantes en fibre de carbone, des disques carbone-céramique, et des pneus Michelin Pilot Sport 4S (ou Pilot Sport Cup 2 R en option) sont également de la partie.