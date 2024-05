Une croisière spéciale à 10 000 euros pour les fans de Formule 1

Les vacances ayant une thématique bien particulière ne manquent pas. Cela dit, la croisière imaginée par Regent Seven Seas Cruises et Aston Martin se démarque par un concept insolite mettant à l'honneur la Formule 1. Personnalités à bord, des visites et des petits cadeaux pour les participants sont de la partie.

Le voyage encadré sur 10 jours et 10 nuits passe entre autres par Barcelone, Valence, Ibiza, Saint-Tropez, Monaco et Rome. Les excursions incluses dans le pack s'entrecouperont de moments plus calmes avec à bord l'ancien pilote Pedro de la Rosa, des ingénieurs F1 et des personnes en charge de la gamme des voitures de série badgées Aston Martin. Les clients iront plus loin dans la découverte de ces mondes avec des ateliers, des conférences et des tables rondes. De quoi garantir de longues discussions entre les équipes d'Aston Martin, les passionnés de la catégorie reine du sport automobile mais aussi les fans de la firme britannique.

De 8289 euros à 52 409 euros par personne

Le départ de cette croisière au format tout inclus est prévu pour le 22 juillet 2025 à Barcelone avec une arrivée le 1er août à Rome. Les tarifs débutent à 8 289 euros par personne pour une suite de 28 m2 mais peuvent atteindre 52 409 euros par personne pour la plus exclusive. Cette dernière ayant une surface de 292 m2 offre en plus un balcon de 120 m2 sur le toit du bateau. Un espace privilégié équipé d'un jacuzzi.