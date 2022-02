Une Dacia neuve à moins de 10 000 €, cela n'existe plus

Encore une hausse des prix chez Dacia ! Quatre mois seulement après la précédente, la prochaine augmentation entrera en vigueur le 1er mars. Comme l'annonce "Losange1981", un membre du forum Worldscoop, la revalorisation concernera quasiment toute la gamme, seul le Jogger étant épargné.

La hausse sera ainsi de 200 à 300 € pour la Spring, 300 € pour le Duster et 300 à 500 € pour les Sandero. Mais si le Duster de base est épargné, afin de garder un tarif de départ accrocheur de 14 990 €, ce n'est pas le cas pour la Sandero.

Et cela va mine de rien avoir une conséquence importante. La version Essentiel SCe de 65 ch va passer de 9 990 € à 10 490 €. Soit une hausse de 5 %, et le fait que la Sandero la moins chère passe le seuil psychologique de 10 000 €.

Il semble désormais bien loin le temps de la Dacia à 7 500 €. Bien sûr, ce prix était celui de la première Logan, lancée il y a plus de 15 ans. La berline, qui était un peu moins chère que la Sandero, n'est plus proposée chez nous. Et ce prix de 7 500 €, c'était avec un équipement rudimentaire. Depuis, Dacia est, à son échelle, monté en gamme.

Surtout, comme de nombreux constructeurs, il a fait du ménage dans son offre et fait maintenant l'impasse sur la version de base dépouillée. La finition Access de la Sandero est ainsi passée à la trappe. Avec elle, la citadine a commencé à sa carrière fin 2020 à 8 690 €.

La base est maintenant l'Essentiel, avec en série six airbags, le freinage d'urgence automatique, l'allumage automatique des feux, le régulateur/limiteur de vitesse, les vitres avant électriques, la banquette 1/3-2/3, l'ordinateur de bord, les phares LED et la connexion smartphone pour l'accès à la radio. On est donc loin de la Dacia rustique !

Mais Dacia n'échappe pas à la tendance inflationniste du milieu automobile. Fin 2020, une Essentiel SCe 65 ch coûtait 9 890 €, avec en série la clim, disparue depuis. La marque est aussi impactée par la hausse des matières premières ou du transport. Mais comme les autres augmentent aussi leurs prix, la firme roumaine garde son placement prix/prestations imbattable.