Une étonnante Corvette C5 transformée en Shooting Brake rétro

Le site des enchères eBay regorge d'annonces plus étonnantes les unes que les autres. La preuve avec cette Corvette C5 cabriolet de 2004 transformée en Shooting Brake néorétro par l'entreprise Advanced Automotive Technologies.

L'avant du véhicule évoque au premier coup d'œil la première génération de la sportive américaine avec des feux ronds, une calandre large et du chrome. La partie centrale préserve les traits de la C5 tandis que l'arrière se coiffe d'un hayon et d'un vitrage très incliné. Le pare-chocs arrière et les feux de la proue rappellent eux aussi la C1.

Pour rappel, la Corvette C5 Cabriolet abrite sous son long capot un bloc V8 5,7l de 344 chevaux pour 483 Nm de couple. De quoi abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 5,3 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 274 km/h. Le tarif de cet exemplaire très spécial est bien entendu à la hauteur de l'originalité de son look. Le vendeur demande en effet la coquette somme de 124 995 dollars (103 770 euros) pour en prendre possession.