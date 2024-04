Une Golf en occasion : selon votre budget, une 6e, 7e ou 8e génération ?

Pour moins de 7 000 € : des Golf 6 à bout de souffle



À ce tarif, pas vraiment le choix. Seule la Golf 6 s'offre à vous. Bien qu'elle soit très présente dans les annonces, sachez que près de 85 % sont des diesels et sans surprise, les kilométrages affichés aux compteurs sont très élevés, souvent au-delà des 250 000 km voire plus de 300 000 km. De plus, les modèles de lancement et jusqu'en 2011 voire 2012, ont connu plusieurs soucis de fiabilité (volant moteur, turbo, boîte DSG, vanne EGR). Dès lors, il n'est pas rare que les vendeurs déclarent des mécaniques en fin de vie, une électronique capricieuse et une carrosserie en mauvais état. Au final, mieux vaut passer son chemin...

Les Golf 6 en vente sur La Centrale



De 7 100 € à 10 000 € : des Golf 6 correctes, de rares Golf 7



Un budget qui vous permet cette fois de vous tourner vers des Golf 6 plus récentes, bien moins kilométrées et surtout plus rassurantes en matière de fiabilité mécanique. L'offre en diesel est composée principalement de Golf 1.6 TDI 105 ch et plus rarement de 2.0 TDI 110 ch et 140 ch. Nos recherches nous ont permis de dénicher des autos ayant parcouru moins de 130 000 km. À titre d'exemple, un négociant toutes marques propose une 1.6 TDI 105 ch Carat de mai 2012 avec 113 000 km au compteur pour 8 000 €. C'est une première main garantie 6 mois. Du côté des essence, c'est le 1.4 TSI 122 ch qui domine dans les annonces. Vu une 1.4 TSI 122 ch Style de mai 2011 avec 105 000 km au compteur pour 8 500 €. Quelques rares Golf 7 sont également présentes dans ces budgets mais les kilométrages flirtent alors avec les 180 000 km. Ça fait beaucoup !

De 10 100 € à 13 000 € : beaucoup de Golf 7



Dans cette tranche de prix, le 7e opus de la Golf s'impose. En diesel, ce sont les 1.6 TDI 105 ch et 110 ch les plus présents. Mais près des deux tiers ont parcouru plus de 150 000 km. Il faudra donc s'armer de patience pour dénicher des modèles au kilométrage plus raisonnable. Et au final ça paye... Nous avons vu chez un professionnel une 1.6 TDI 105 ch Confortline de mai 2015 et 118 200 km au compteur pour 11 000 €. Et pour 500 € de plus, vu une 1.6 TDI 110 ch Allstar Bluemotion de mars 2016 affichant 105 000 km au compteur.

Dans le clan des essence, pas de quoi s'inquiéter question kilométrage, le choix en Golf 7 de moins de 100 000 km est étoffé. Au point de vue des moteurs, surtout des 1.2 TSI 105 ch et 110 ch. Nous avons repéré chez un professionnel une 1.2 TSI 110 ch Confortline d'octobre 2015 ayant 83 200 km à 11 900 €.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Les Golf 7 en vente sur La Centrale

De 13 100 € à 16 000 € : quelques Golf 7 phase 2

Sans surprise, la Golf 7e du nom est très présente avec un tel budget en poche, avec l'apparition des versions restylées. Côté diesels l'offre est surtout composée de blocs 1.6 TDI 110 ch et 115 ch. Du choix donc et des kilométrages raisonnables, autour des 100 000 km, voire moins. Comme cette première main 1.6 TDI 110 ch Bluemotion Technologie Confortline Business d'octobre 2016 ayant seulement 71 000 km au compteur. Elle est vendue 13 900 €. Mais avec une soulte de 1 000 € vous pouvez vous tourner vers une Golf 7 phase 2 (reconnaissable à ses nouveaux boucliers avant et arrière), animée par le 1.6 TDI 115 ch. Vu une Trendline de juillet 2018 avec 95 200 km au compteur pour 14 900 €.

En essence, les 1.4 TSI dominent l'offre. En tête du peloton, la déclinaison 125 ch suivie par les 150 ch et 122 ch, en retrait, le 140 ch. Le 1.2 TSI est présent également dans sa version 105 ch et 110 ch et à la traîne le 85 ch. Enfin, le 1.0 trois cylindres s'affiche timidement dans ses quatre puissances, à savoir 85 ch, 105 ch, 110 ch et 115 ch.

Côté kilométrage au compteur, pas de quoi s'alarmer, on trouve facilement des Golf 7 de moins de 100 000 km. À titre d'exemple, vu une 1.4 TSI 125 ch Allstar d'octobre 2016 avec 72 000 km à 13 500 €. Elle est garantie 12 mois. Pour 600 € de plus, un négociant toutes marques propose une 1.0 TSI 115 ch Trendline d'août 2019, version restylée. Elle a parcouru 85 600 km et c'est une première main. Du côté des 1.4 TSI 150 ch, quelques exemplaires sont présents sous la barre des 16 000 €. Vu une Allstar de mars 2017 avec 83 200 km au compteur à 15 900 €.

De 16 100 € à 20 000 € : beaucoup de Golf 7 restylées



Les Golf 7 phase 2 trônent fièrement dans cette tranche de budget et sont âgées de moins de cinq ans. De même, bon nombre de compteurs affichent des valeurs sous la barre des 80 000 km. Du point de vue carburant, ce sont les versions essence qui s'imposent avec près de 70 % des annonces surtout avec les blocs 1.5 TSI 130 ch et 150 ch suivis des 1.4 TSI 125 ch et 150 ch. Dans une moindre mesure, on trouve les 1.0 TSI trois cylindres de 115 ch et 110 ch. Pour ce qui est des tarifs, vu une 1.5 TSI 130 ch Confortline d'août 2019 et 57 600 km au compteur à 16 500 €.

Pour une version 150 ch les prix grimpent vite. Comptez près de 18 000 €. Vu chez un professionnel une Confortline de mai 2020 et 75 200 km parcourus à 17 900 €. Une première main, garantie un an. Côté diesel, le 2.0 TDI 150 ch l'emporte dans les annonces suivi par les 115 ch et 184 ch. En retrait, le 1.6 115 ch. Chez un professionnel, vu une 2.0 TDI 150 ch Confort Business de novembre 2019 et 77 000 km au compteur à 18 500 €. Toujours chez un négociant toutes marques, une 1.6 TDI 115 ch Confortline de février 2020 ayant 68 900 km est vendue 16 900 €.

Outre les Golf 7 restylées, quelques opus 8 font leur apparition, mais qu'il s'agisse d'essence ou de diesel, les kilométrages parcourus sont trop élevés par rapport à l'âge de l'auto. Peu intéressant donc...

De 20 000 € à 23 000 € : des Golf 8 récentes



Une somme rondelette qui vous permet d'acquérir des Golf 7 récentes et peu kilométrées mais surtout des Golf de huitième génération. Et à l 'heure de la consultation des annonces, l'attention est de mise. Notre enquête révèle que la Golf 8 n'est pas forcément plus chère que son aînée que ce soit en essence ou en diesel. Et à travers l'offre, ce sont les motorisations fonctionnant au sans-plomb qui dominent avec le 1.5 TSI décliné en 110 ch, 130 ch et 150 ch. À titre d'exemple, un professionnel propose une Golf 7 1.5 TSI 130 ch Carat d'octobre 2018 et 38 000 km pour 20 900 €.

Pour 400 € de moins, un négociant met en vente une Golf 8 1.5 130 ch Life 1ST de juillet 2020 et 44 200 km au compteur. Elles valaient, neuves quasiment le même prix. Qui dit mieux !

Du côté des diesels, le 2.0 TDI 150 ch s'impose dans les annonces devant la déclinaison 2.0 115 ch. En retrait, le 2.0 TDI 184 ch (GTD) exclusivement sous le capot du 7è opus. Et pour ce qui est des tarifs, même constat. Vu une Golf 7 2.0 TDI 150 ch Carat DSG d'avril 2019 et 80 000 km au compteur à 22 000 €. Pour 500 € de moins, un particulier se sépare de sa Golf 8 2.0 TDI 150 ch Life ST1 DSG de septembre 2020 et 68 000 km au compteur pour 21 500 €. Il n'y a pas à hésiter... !

Les Golf 8 en vente sur La Centrale

Hybrides rechargeables ou électriques : du choix, mais à quel prix ?



Que les concernés par la protection de l'environnement se rassurent, des Golf autres que des 100 % essence ou des diesels, il y en a sur le marché de la seconde main. Mais question budget, ne comptez pas moins de 15 000 € comme mise de départ pour un modèle pas trop âgé ni trop kilométré. Et à ce prix plancher, vous n'aurez droit qu'à la version 100 % électrique c’est-à-dire la E-Golf de la septième génération, apparue en 2014. Au menu, la 115 ch/24,2 kWh et la 136 ch/35,8 kWh.

Dans la catégorie des Hybrides rechargeables baptisées GTE la note grimpe à près de

18 000 € pour un Golf 7. Vu chez un professionnel une 1.4 TSI 204 ch/8,7 kWh de juillet 2018 et 80 000 km au compteur à 18 900 €.

Quant à la Golf 8 GTE, disponible en 1.4 E-Hybrid 204 ch et 1.4 E-Hybrid 245 ch, le ticket d'entrée sera d'au moins 23 000 €.



LE BILAN

De moins de 8 000 € pour une Golf 6 à plus de 20 000 € pour une Golf 7 ou 8... Le budget à consacrer pour l'acquisition de la star des familiales compactes sait s'adapter à toutes les bourses, même s'il est plus élevé en moyenne que pour d'autres modèles concurrents. Mais n'oubliez pas que plus les tarifs sont faibles, plus la vigilance sera de mise à l'heure de l'achat car les risques de tomber sur la mauvaise affaire sont fréquents. Parfois, mieux vaut augmenter son capital de quelques centaines d'euros et être sûr de dénicher le bon plan… !