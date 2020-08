Une Honda Civic façon Renault 5 Turbo

Fan de la Renault 5 Turbo avec ses ailes larges, son moteur central et son look délicieusement rétro ? Voici une Honda Civic de 1984 qui donne l'illusion d'avoir couru en Groupe B dans le Championnat du monde des rallyes. Vous l'avez compris : la Nippone reçoit une multitude d'attributs de la catégorie iconique des années 80.

Impossible de rater la plus grosse modification de ce projet disponible sur le site Bring A Trailer. Cette Honda Civic abrite effectivement un moteur central en lieu et place de la banquette arrière. Son bloc 3,2l V6 J32A2 provenant d'un coupé Acura CL Type S délivre environ 260 chevaux pour 315 Nm de couple. La cavalerie transite aux roues arrière via la boîte manuelle six vitesses de l'auto sus-citée. Les autres pièces concernent des jantes de 15 pouces, un capot ajouré, des ailes gonflées, un arceau de sécurité, des freins de Corvette et un réservoir relocalisé sont aussi de la partie.

Les enchères de l'annonce sur le site Bring A Trailer atteignent pour l'instant les 35 250 dollars (29 501 euros au cours actuel). La clôture de la vente se déroulera dans quatre jours ce qui signifie que son tarif peut encore augmenter.