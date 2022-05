Une Mercedes unique pour Will.i.am

Enfant, Will.i.am a "vu des artistes hip-hop légendaires rapper sur des Mercedes", il a donc "toujours rêvé de posséder une Mercedes". Le chanteur des Black Eyed Peas a bien sûr atteint cet objectif. Mais il a voulu aller plus loin : avoir sa propre Mercedes, un modèle que personne d'autre n'aurait.

C'est aujourd'hui chose faite. Will.i.am s'est associé à la firme à l'étoile, ils ont ensemble conçu un véhicule unique, ce qu'on appelle dans le jargon un one-off (comme la Ferrari SP48 Unica dévoilée cette semaine). Son nom : WILL.I.AMG.

La base est ici l'AMG GT à quatre portes, que l'on peut reconnaître au niveau de l'arrière. Mais l'avant est complément revu, avec une influence évidente : le Classe G. Voilà qui donne un mélange curieux. On retrouve ainsi les optiques rondes et la calandre bien droite du baroudeur, et plus généralement son aspect très carré. Autre influence : la SLS Gullwing. Ce véhicule se dote ainsi de deux immenses portes, avec une ouverture inversée.

Will.i.am s'est aussi permis de changer le logo. L'étoile Mercedes est ici placée dans une tête d'ours, un logo que l'on va retrouver sur une collection de vêtements, dont une partie des recettes ira à la fondation du chanteur, pour permettre "à davantage d'étudiants issus de communautés défavorisées" d'accéder à un enseignement "afin d'être dotés des compétences requises pour les emplois d'avenir et d'inventer de nouvelles technologies".

Le coupé, dont le moteur n'a pas été retouché, va faire ses débuts à Miami (Etats-Unis), à l'occasion du Grand Prix de Formule 1.