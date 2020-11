Une nouvelle façon d'acheter sa voiture chez Citroën

Même si la pandémie liée à la Covid 19 et les différents confinements ont changé nos habitudes de vie et de consommation avec le développement des achats sur internet, ceux-ci restent encore minoritaires dans le monde automobile. Ainsi, comme nous avons pu le voir durant les mois qui viennent de passer, concessions fermées riment immédiatement avec chute du marché. En effet, pour la majorité des clients, l'achat automobile se fait en concession, endroit où ils peuvent trouver du conseil mais également essayer de négocier, chose qui est impossible sur internet.

Dans le cas de Citroën, il était, en revanche, déjà possible sur le site du constructeur de configurer son véhicule et de réaliser sa commande en ligne, en versant un acompte de 1 000 euros. Le concessionnaire que l’on avait choisi, informé par le constructeur, recontactait le client pour le paiement du solde et la livraison du véhicule. Cette méthode d'achat reste toutefois encore minoritaire.

Ainsi, de nombreux clients se renseignent sur internet, y configurent leur future voiture, mais préfèrent se rendre en concession pour passer la commande. Malheureusement, il fallait alors refaire le précédent processus car la configuration choisie n'était pas récupérable. Cet écueil est désormais comblé. Dans une dizaine de jours, le client pourra, de son canapé, configurer sa voiture, une C4 électrique par exemple, faire estimer la reprise de son véhicule, choisir un financement, et enregistrer son projet dans son espace My Citroën. Lorsqu’il se rendra en concession, il pourra retrouver ledit projet en autorisant le vendeur à accéder à son compte sur le serveur sécurisé. Un gain de temps non négligeable pour le client qui bénéficiera de la flexibilité de configurer son véhicule quand bon lui semble et des conseils d'un vendeur avant la finalisation de la commande.