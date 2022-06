Une nouvelle finition pour la Renault Zoé 2022

Revue en profondeur il y a quelques mois, la gamme Renault Zoé évolue encore avec l’arrivée du « Model Year 2022 ».

La petite citadine électrique y gagne une nouvelle finition « Iconic », qui remplace la finition « Techno », et dévoile une nouvelle teinte « Gris schiste ».

Déclinaison haut de gamme de la Renault Zoé, la finition « Iconic » offre de nouvelles jantes de 17 pouces grises avec des touches de « warm titanium » sur la prise d’air et autour des feux antibrouillards. Un nouveau graphisme apparaît également sur le bas des portes, un motif que l’on retrouve à l’intérieur sur la sellerie et la planche de bord de la voiture aux côtés d’éléments incluant des touches dorées (volant et aérateurs). Autre détail du millésime 2022, le nom Zoé à l'arrière comporte désormais le "E" de couleur doré ainsi qu'un badge électrique E-Tech disposé sur la partie inférieure droite de la porte de coffre.

La Renault Zoé Model Year 2022 Iconic (à partir de 36 900 € avec la motorisation R135 de 135 chevaux) propose également l’aide aux créneaux, la surveillance des angles morts, une caméra de recul, les antibrouillards LED, un écran tactile de 9,3 pouces et même un chargeur de téléphone à induction.

Si le millésime 2022 marque l’arrivée de la finition haut de gamme « Iconic », le reste de la gamme reste identique avec les finitions Equilibre et Evolution.

Ainsi, dès la finition Equilibre R110 (à partir de 27 700 € bonus écologique de 6 000 € inclus, soit 33 700 € hors bonus), le véhicule est équipé de l'AEBS (advanced emergency braking system) et du chargeur 22 kW AC, qui permet à la Zoé de se charger jusqu'à trois fois plus vite que ses concurrents les plus proches. Zoé Equilibre est également équipée de la carte mains libres, de la climatisation manuelle, d'un combiné TFT 10 pouces et d’un écran central multimédia 7 pouces avec réplication smartphone (compatible avec Apple CarPlay et Android Auto) ainsi que de 4 haut-parleurs dans l'habitacle.

La finition Evolution R110 (à partir de 34 900 € hors bonus) est pour sa part équipée de jantes de 16 pouces, de l’aide au maintien dans la voie, de la reconnaissance des panneaux de signalisation, de l’aide au parking arrière, de la navigation et de la climatisation automatique ainsi que d’une nouvelle antenne requin et de la réplication smartphone sans fil.