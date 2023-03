Une nouvelle plateforme pour faciliter le financement du permis de conduire

Portée par le député de la majorité présidentielle Sacha Houlié, la proposition de loi « visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire » a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale ce lundi.

Cette proposition vise notamment à « rendre le permis moins cher, plus simple et plus rapide », selon le député macroniste. Parmi les mesures pour simplifier le passage du permis de conduire, une nouvelle plateforme numérique devrait voir le jour afin de regrouper l’ensemble des dispositifs d’aides de l’Était mais également des collectivités locales, pour financer son permis de conduire.

La proposition de loi votée prévoit aussi de permettre le financement de tous les types de permis via le compte personnel de formation (CPF). Jusqu’ici, seuls les permis B, bus et poids-lourds étaient concernés par ce mode de financement. Il sera donc notamment étendu au permis moto. Une possibilité qui a déjà permis de financer 322 permis de conduire en 2021.

Enfin, la proposition de loi votée hier par l’Assemblée nationale acte également l’autorisation au niveau national de faire passer l’épreuve pratique du permis de conduire par des contractuels ou des agents publics. Une mesure qui a notamment été actée pour remédier au manque d’inspecteurs et ainsi raccourcir les délais du passage du permis, aussi bien lors d’une première présentation qu’après un échec.