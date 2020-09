Une NSX vendue plus de 230 000 euros

En réponse à

Il y a un type qui roule souvent avec un exemplaire rouge sur la francilienne du côté de Montlhery, du coup c'est devenu banale pour moi de me doubler par une nsx... Plutôt cool.

D'ailleurs je suis surpris qu'aucun généraliste n'ai osé produire ce type de voiture depuis le temps. C'est tout juste si on a pas applaudi les gentilles 350Z... Une supercar made in généraliste ça pourrait encore marcher ! Et Toyota qui vient de tripler les 24h du Mans... Je dis ça je dis rien...