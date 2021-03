Une petite Jeep sous le Renegade pour 2022

La fusion Stellantis va rapidement porter ses fruits au sein de FCA. Pour l'instant, les prévisions d'échanges se font surtout dans un sens : de PSA vers FCA. Et pour Jeep, cela signifie la possibilité de produire un petit modèle sous le Renegade, qui sera assemblé sur les chaînes polonaises de l'usine de Tychy dès 2022.

Nos confrères d'Automotive News annoncent en effet un crossover basé sur la plateforme française CMP, avec les moteurs PSA. Un modèle qui ne viendra pas seul puisqu'il sera accompagné d'un crossover compact chez Alfa Romeo et Fiat, toujours sur la plateforme CMP. Des versions électriques sont également au programme.

Pour Alfa Romeo, cette nouveauté placée sous le prochain Tonale prendrait à nouveau le nom d'un col italien, et la rumeur annonce "Brennero".

Concrètement, cela signifie que des cousins du Peugeot 2008 et e-2008 vont naître d'ici 2 à 3 ans au sein du groupe Fiat. Et cela coïncidera d'ailleurs avec l'arrivée du restylage du Peugeot 2008 actuel. Une petite nuance toutefois pour Jeep : le constructeur américain proposerait une variante à quatre roues motrices de l'équivalent du 2008, ce qui n'existe pas chez PSA. Un moteur électrique placé sur le train arrière permettrait d'arriver à ce résultat sur une plateforme qui, on le rappelle, n'est pas faite pour une configuration en transmission intégrale classique. Chez PSA, les versions à quatre roues motrices sont réservées au segment supérieur (3008, 508 PSE...).