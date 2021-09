Une plainte vise VW, BMW et Mercedes

C'est désormais devenu un combat presque habituel. L'ONG Greenpeace va porter plainte, avec la DUH (Deutsche Umwelthilfe) contre quatre grandes entreprises pour inaction en faveur de la protection de l'environnement. En cause, surtout, le fait que VW Group, BMW et Daimler, visés par la plainte, continuent de produire des moteurs à combustion et ne les stopperont pas assez tôt du goût des ONG et associations écologistes.

Ces mêmes grands groupes qui ont pourtant récemment annoncé un planning précis de fin du thermique, mais uniquement pour l'Europe. Sur les marchés moins exigeants en matière de normes (USA, Moyen-Orien, Russie, Chine), les moteurs essence, surtout, continueront d'être vendus. Un quatrième industriel est visé par la plainte : le pétrolier et spécialiste du gaz naturel, Wintershall Dea, filiale de BASF.

En ce qui concerne l'automobile, la plainte comporte une demande de fin du thermique partout dès 2030, et pour la partie pétrolière, l'arrêt de nouvelles exploitations fossiles après 2026. Une plainte qui pourrait avoir du poids puisqu'au printemps dernier, déjà, des poursuites intentées par plusieurs groupes de militants écologistes avaient été traitées par la Cour fédérale, qui avait alors décidé d'imposer une nouvelle loi sur le climat. Les objectifs avaient ainsi été durcis, en particulier sur les taux de CO2 par rapport à 1990 (65 % de réduction contre 55 % auparavant).