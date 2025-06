La n°8 va-t-elle permettre à DS Automobiles de devenir une marque qui compte sur le marché du premium ?

Parler de prix serré lorsque l’on évoque une voiture facturée plus de 60 000 € pourrait sembler déplacé. Mais, si l’on compare la grille tarifaire de la n° 8 à celle de son principal rival, l’Audi Q6 e-tron Sportback, l’adjectif est des plus justifié. En effet, avec sa motorisation de 245 ch et sa batterie de 97,2 kWh, la variante de notre essai débute à 63 300 €. Et à ce tarif, la liste des équipements de série est loin d’être minimale. Clé mains libres, caméra de recul, jantes de 19", chargeur AC de 11 kW, chargeur de smartphone à induction, navigation connectée, pompe à chaleur et vitres feuilletées, surteintées à l’arrière, composent l’ordinaire de la finition Pallas. À titre de comparaison, l’Audi ne s’échange pas à moins de 74 570 €. Et avec une dotation beaucoup moins complète.

Au-dessus de la Pallas, la n° 8 se décline en Étoile, version photographiée ici. Contre 7 600 € supplémentaires, elle apporte les caméras 360°, le Air Quality System, la conduite autonome de niveau 2, l’affichage tête haute, les projecteurs matriciels, le hayon électrique et le rétroviseur intérieur numérique.

Enfin, la Jules Verne (76 600 €) chapeaute le tout avec le DS Night Vision, le pare-brise et le volant chauffants, le système audio Focal Electra 3D, le toit vitré panoramique et la carrosserie bi-ton.

Si le rapport prix/équipement étonne donc favorablement, le peu de possibilités de personnaliser sa n° 8 également. Avec seulement 5 teintes de carrosserie et 6 selleries, DS Automobiles laisse peu de choix à ses clients même si le service marketing prétend que cette offre répond à une très large majorité des demandes. Avoir le choix, c’est aussi la caractéristique d’une marque premium.