Une Porsche 911 hybride particulièrement puissante en préparation

Nos confrères de la publication anglaise Autocar rapporte en ligne des informations à propos de l'avenir de la gamme de l'iconique 911. Porsche mijote d'après le média d'outre-Manche une auto généreusement puissante embarquant une mécanique hybride.

L'information provient du patron de la marque allemande Oliver Blume himself. Le dirigeant a indiqué : "une version hybride de la 992 arrive et elle sera très puissante". Cette révélation est pour le moins étonnante. Le journal Autocar rapportait un peu plus tôt ce mois-ci des propos très différents tenus par le responsable de la gamme 911 Franck-Steffen Walliser. D'après ce dernier, "la 911 sera le dernier modèle de l'offre Porsche à recevoir un ensemble hybride. Nous allons nous battre pour garder le plus longtemps possible sa mécanique 100% thermique".

Difficile d'imaginer que le directeur de la marque réalise des annonces importantes sans s'assurer que tout est prêt en amont. Les bruits de couloir indiquaient au lancement de la 992 en 2018 que sa plateforme avait été étudiée pour accueillir des moteurs électriques. La balance pèse donc doublement en la faveur des propos concernant l'hybride survitaminée.