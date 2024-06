Il est vrai que cela est un peu contre-intuitif de rester aussi vigilant en mode conduite autonome que lorsque la voiture est totalement menée par son conducteur. Le système doit normalement soulager l'automobiliste et non pas le rendre encore plus stressé à l'idée que son véhicule peut faire une erreur. Ici, une Li Auto L9 confond un panneau publicitaire avec un véhicule arrêté au point de planter les freins sur l'autoroute.

La vidéo largement repartagée sur les réseaux sociaux permet de bien comprendre pourquoi la voiture décide de ne pas progresser à allure réglementaire sur ce type de voie. La caméra de tableau de bord montre qu'une photo promotionnelle d'un van surplombe l'autoroute. Les capteurs de la Li Auto L9 interprètent cela comme un véhicule stationné à ne pas percuter. Du coup, le pire se produit : le système actionne les freins pour arrêter la voiture en pleine voie.

Une publicité fait piler sa voiture autonome sur l'autoroute

Les nombreux capteurs trompés par une simple photo

Une photo dévoile ensuite un pare-chocs arrière bien amoché. Comprenez par là qu'un véhicule est arrivé derrière sans avoir le temps de ralentir suffisamment pour éviter la Li Auto L9 quasiment à l'arrêt sur la voie de gauche. Un phénomène étonnant sachant que la Chinoise dispose à bord de nombreux radars, d'un lidar, de plusieurs caméras et de capteurs à ultrason.

Un SUV de 2,5 tonnes arrêté sans raison sur l'autoroute

Une fois de plus, cette histoire montre qu'il est primordial de rester attentif lorsque la conduite autonome est activée. Tant que les scénarios les plus improbables ne se seront pas produits, des incidents auront potentiellement lieu.