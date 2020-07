Une startup française veut prédire le moment de l'endormissement au volant

L'initiative nous vient d'une start-up française, "Core for Tech". Les membres de cette jeune société ont travaillé conjointement avec le CHU de Lille pour développer un système capable de prédire les cas d'endormissements et d'avertir le conducteur. Un système qui existe déjà dans certaines autos, mais qui se base sur un capteur analysant le visage et surtout les yeux du conducteur. Pour Core For Tech, la voie empruntée est différente.

La start-up revendique surtout une finesse d'analyse du somnolement largement supérieure à celle des systèmes habituels, avec une capacité à les détecter très tôt. Et c'est ce qui fait la différence : Core For Tech annonce que sur un trajet de nuit de 6 heures, le conducteur "test" aurait dormi 30 minutes au volant. Éloquent.

L'analyse de l'état de fatigue du conducteur passe ici par le suivi du système nerveux, soit par un brassard spécifique qu'il doit porter, soit par une montre connectée qui serait associée à l'ordinateur de bord de l'auto. L'entreprise lilloise estime qu'il est possible de prévenir jusqu'à 20 minutes à l'avance un endormissement imminent, incitant ainsi le conducteur à s'arrêter.

La prochaine étape sera probablement de tenter de s'associer avec des constructeurs pour intégrer cette technologie, qui pourrait comporter des capteurs directement placés dans le dossier du siège conducteur.