Une version plus abordable pour le Mercedes EQB

Le Mercedes EQB est à l’EQA ce que le GLB est au GLA : une version rallongée pouvant recevoir une troisième rangée de sièges et arborant des lignes plus cubiques. Il était donc logique que, à l’instar du plus petit des SUV électriques de Mercedes, le dernier né de la gamme EQ intègre une version moins onéreuse à son offre.

Après la motorisation 350, forte de 292 ch et couplée d’office à la transmission intégrale 4Matic, voici donc l’EQB 250. La puissance tombe de 215 à 140 kW, soit 190 ch contre 292, et le couple passe de 520 à 385 Nm. En contrepartie, la puissance est uniquement transmise aux roues avant, ce qui permet un gain de 65 kg à vide sur la balance.

La batterie, pour sa part, est toujours capable d’emmagasiner 66,5 kWh, ce qui permet, selon le constructeur, de parcourir jusqu’à 474 km entre deux charges. La puissance de charge maximale demeure à 100 kW, ce qui permet de passer de 10 à 80 % d’autonomie en 32 minutes.

Contrairement au 350 4Matic qui n’est disponible qu’avec la finition haute AMG Line, le 250 propose une entrée de gamme nommée Progressive Line. Sa dotation est déjà sérieuse avec, notamment, le hayon Easy-Pack, l’avertisseur d’angles morts, la caméra de recul ou encore les 7 places. Son tarif débute à 54 700 €, ce qui lui permet de profiter du bonus écologique de 2 000 €, valable jusqu’au 30 juin prochain.