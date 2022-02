Valeo annonce ses ambitions

Pour Valeo, le géant de l’équipement automobile, les quatre prochaines années seront marquées par le développement de la mobilité électrique, mais aussi des aides à la conduite automatisée comme le Lidar.

En dévoilant son plan stratégique d’ici à 2025, Christophe Périllat, nouveau directeur général de Valeo a ainsi confirmé les ambitions de l’équipementier sur le marché auto mondial : « Je pense que l'appétit de mobilité individuelle est plus fort depuis la pandémie. »

Selon Valeo et son dirigeant, le marché des véhicules électriques et des nouvelles mobilités devrait ainsi exploser d’ici à 2025 : 90 milliards € en 2025, pour atteindre 200 milliards € en 2035. Celui des aides à la conduite (Adas) devrait suivre le même chemin et passer de 25 milliards € en 2025 à 120 milliards € en 2035.

Deux marchés qui se trouvent être au cœur du savoir-faire de l’équipementier automobile français, et qui lui offrent donc des perspectives d’un avenir radieux, avec un chiffre d’affaires estimé à 27,5 milliards € en 2025.

Pour atteindre ses objectifs financiers d’ici à 2025, le groupe Valeo devrait se séparer de certains de ses actifs pour un montant d’environ 500 millions €, notamment dans le domaine des motorisations à combustion appelées à décliner dans les prochaines années.