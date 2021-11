Les technologies de conduite autonome poussent peu à peu leur pion dans l’automobile, ainsi que votre site web favori s’en fait régulièrement l’écho.

Les systèmes d’assistance sont de plus en plus performants et actifs, à l’image de l’AIV (Adaptation Intelligente de la Vitesse) ce nouveau « super limiteur de vitesse » dont l’arrivée est prévue pour juillet 2022 et dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, à la suite de la publication d’un article sur Caradisiac.

Combinant la lecture des panneaux de limitation et un système de positionnement utilisant la carte SIM et la balise GPS du système d’appel d’urgence eCall, le dispositif s’assurera en permanence que nos voitures respectent les réglementations en vigueur.

Mais ces équipements ne constituent que des étapes vers les véhicules 100% autonomes qui ne manqueront pas d’arriver un jour. L’équipementier français Valeo est d’ailleurs en pointe sur le sujet, ainsi qu’il l’a démontré cette semaine en présentant son lidar de troisième génération, dont l’arrivée sur le marché interviendra en 2024.

dailymotion Voiture autonome: la grande avancée du nouveau lidar Valeo

L’entreprise précise que ce lidar reconstitue en trois dimensions et en temps réel ce qui se passe autour de la voiture, à un rythme de 4,5 millions de points et 25 images par seconde.

Cela lui permet, selon Valeo, « de voir ce qui est invisible pour l’homme, la caméra et le radar. Cela rend possible la délégation de conduite dans de nombreuses situations (à partir du niveau 2 d’autonomie et au-delà), y compris à des vitesses pouvant atteindre 130km/h sur autoroute. Même à vitesse élevée sur autoroute, le véhicule qui en est équipé est en capacité de gérer de manière autonome une situation d’urgence. »

Surveillant en permanence les véhicules autour de lui, « même ceux qui ne figurent pas dans le champ de vision du conducteur », il serait capable, toujours d’après Valeo, de faire en sorte que la voiture anticipe leur trajectoire et déclenche les manœuvres de sécurité nécessaires.

L’entreprise estime que jusqu’à 30% des voitures neuves premium devraient atteindre le niveau 3 d’autonomie en 2030. Le marché du Lidar devrait atteindre 50 milliards d’euros par an à cette période.

Outre l’automobile, les Lidars seront utilisés par des navettes autonomes, les robotaxis, des droïdes de livraison ou bien encore des camions autonomes.