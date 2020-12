Valeo se lance dans le vélo électrique à boîte automatique

Il n'est pas fréquent de voir des équipementiers automobiles s'associer au monde du vélo. Mais il faudra peut-être s'y faire dans les années à venir, tant le marché du deux roues à pédales explose. Valeo a probablement senti le coup à jouer puisque l'industriel dévoile un moteur dédié au vélo électrique.

Et pas n'importe lequel. Valeo s'est en effet appuyé sur son expérience en matière de microhybridation 48V en automobile pour développer un moteur électrique en 48V pour vélo. Le moteur provient en fait de celui que l'on trouve sous la robe de la Citroën Ami. La particularité est qu'il intègre une boîte de vitesses, à sept rapports, directement dans le pédalier. Ainsi, tout est centré autour de cette zone du vélo, ce qui permet de limiter la distribution aléatoire des masses et surtout de conserver un centre de gravité assez bas.

L'autre avantage, c'est qu'il n'y a plus de chaîne, ni de dérailleur arrière. La commande de vitesse au guidon joue sur la boîte de vitesses, tout simplement comme un levier de vitesse de voiture. L'entretien est donc fortement réduit, puisque les courroies ne s'usent presque pas et se salissent peu, en comparaison d'une chaîne de vélo.

Le système n'est toutefois pas une révolution : cela fait plus de 5 ans que les boîtes de vitesses pour vélo existent (Rohlof, Pinion...). Mais le système le plus évolué et le plus efficace est bel et bien français : il s'agit de la boîte d'Effigear, une société française qui collabore avec le fabricant de vélos Cavalerie depuis bien longtemps.

Le mariage entre Valeo et Effigear sur ce projet va accoucher de trois modèles de vélos : un VTT, un VTC et un vélo cargo pour les livraisons. La forte puissance du moteur et son couple très élevé (130 Nm) vont permettre aux vélos cargos d'avoir par exemple 150 kg de charge utile et la possibilité de grimper des cotes de 14 %. Autant dire que cela pourrait séduire certaines sociétés de livraison dans les grandes villes.

Pour l'instant, les prototypes sont parfaitement fonctionnels, mais il reste tout de même à Valeo de travailler sur l'intégration esthétique.