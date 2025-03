Comme toute mode, celle du van fait éclore tout un écosystème de constructeurs, d’aménageurs et d’accessoiristes. Du plus classique au plus farfelu, moult PME tentent leur chance, à l’instar de la petite boîte suisse Moby Camper.

Les deux filles à l’origine de l’affaire ont eu une idée : certains artisans, et pas qu’en Suisse utilisent toute l’année un van pour leurs déplacements professionnels. Pourquoi laisser tomber l’engin le week-end venu ou durant les vacances ? Alors elles ont imaginé une tente de van, rien de moins.

Une tente en bois et en toile, pas une Quechua

Il suffit de vider la camionnette et d’y installer la structure. Au programme : une armature en bois et une toile qui court des murs au sommet, ce qui produit un joli effet de voûte, histoire d’oublier le toit tôlé de l’utilitaire. Celui-ci doit être d’un gros gabarit, du type Renault Master ou Fiat Ducato pour recevoir l’aménagement et permettre à ses occupants de se tenir debout dans la tente.

Selon Moby Camper, il faut deux heures pour installer l’affaire, qui pèse tout de même 150 kg, sans tenir compte du temps nécessaire au nettoyage du fourgon qui a crapahuté toute la semaine sur les chantiers.

Dans cette tente de van, on retrouve évidemment un lit, plutôt spacieux puisqu’il mesure 150 x 190 cm. Mais aussi un salon en U, toujours en bois, et une armoire de la même veine.

Une bien chère tente

Pourquoi ne pas en passer par là, après tout ? Sauf que la tente coûte tout de même la bagatelle de 9 900 euros. Et encore, à ce prix-là, les matelas en mousse ne sont pas compris. Pour être au top du confort, si l’on peut dire, et bénéficier de la mousse mais aussi d’une cuisine, il faudra verser 12 900 euros.

Pour ce tarif, plutôt sérieux, on a droit à des sacoches de rangement en tissu. So chic. Les familles nombreuses peuvent évidemment rajouter une tente de toit à leur tente de van.