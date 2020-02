Ventes de voitures en Europe : Peugeot souffre, Volkswagen loin devant, Toyota cartonne

Les constructeurs s'attendent à une année 2020 compliquée sur le marché européen. Les premiers résultats de janvier leur donnent déjà raison. Les ventes de voitures particulières ont reculé de 7,6 %. Au global, avec les pays de l'Union Européenne, le Royaume-Uni (qui est tout de même le 3e marché du continent), l'Islande, la Norvège et la Suisse, 1 135 116 voitures ont été immatriculées.

Ce plongeon est toutefois lié à un contexte particulier, entre durcissement de la fiscalité dans certains pays (notamment le malus en France), mois de décembre 2019 exceptionnellement haut (des marques ont fait du stock), menace des amendes CO2… Les plus grands marchés sont d'ailleurs dans le rouge vif, avec - 7,3 % en Allemagne et au Royaume-Uni, - 7,6 % en Espagne et - 13,1 % en France ! Dans les grands pays, seule la Belgique est dans le vert (+ 1,5 %).

Les 10 plus gros marchés européens en janvier 2020

Rang Marché Ventes Évolution 1 Allemagne 246 300 - 7,3 % 2 Italie 155 528 - 5,9 % 3 Royaume-Uni 149 279 - 7,3 % 4 France 134 229 - 13,4 % 5 Espagne 86 443 - 7,6 % 6 Belgique 51 840 + 1,5 % 7 Pays-Bas 44 303 - 6,1 % 8 Pologne 39 471 - 14,1 % 9 Irlande 31 206 - 3,6 % 10 Autriche 22 959 - 9,1 %

Du côté des marques, c'est forcément la soupe à la grimace pour la plupart. Volkswagen reste large leader du marché européen, avec 133 616 ventes de voitures particulières. Il recule de 6,4 %. En deuxième position, mais loin derrière, on a Peugeot avec 74 297 ventes. Le Lion souffre, malgré le lancement des nouvelles 208 et 2008, avec - 9,2 %. À noter que sa deuxième place n'est pas inédite, c'était déjà le cas en janvier 2019. Le podium est complété par Renault, avec 67 320 ventes, en baisse de 6,7 %.

Mais Renault est le groupe qui dégringole le plus, avec - 16,4 % au global, à cause d'un plongeon de Dacia : - 31,4 % (30 475 ventes). Le roumain sort du top 15. PSA est à - 14 %, plombé par un recul de 26,9 % d'Opel. Volkswagen reste stable, grâce à la bonne santé d'Audi (+ 8,5 %) et de Seat (+ 9,2 %). Fiat est au global à - 6,4 %. La maison mère limite la casse avec - 2,1 %, soit 47 225 ventes. Alfa Romeo continue de s'enfoncer (- 30,5 % et seulement 3 395 ventes). Volvo a aussi mal commencé l'année (23 099 ventes, - 18,6 %), tout comme Mazda (13 397 ventes, - 29,3 %). Kia est stable (37 931, - 0,3 %) mais son compatriote Hyundai recule de 7,1 % (41 527).

Certaines marques ont toutefois le sourire. BMW est ainsi en hausse de 8,4 %. Avec 64 123 ventes, il fait quasiment jeu égal avec Mercedes (65 020 ventes, - 1,4 %). La performance de janvier est signée du groupe Toyota. Grâce au succès de ses hybrides, le groupe est en hausse de 10,1 %, avec dans le détail + 8,9 % pour Toyota et + 29 % pour Lexus. Toyota est ainsi 4e du général !

Le top 15 des marques en Europe en janvier 2020

Rang Marques Ventes Évolution PDM 1 Volkswagen 133 616 - 6,4 % 11,8 % 2 Peugeot 74 297 - 9,2 % 6,5 % 3 Renault 67 320 - 6,7 % 5,9 % 4 Toyota 66 851 + 8,9 % 5,9 % 5 Mercedes 65 020 - 1,4 % 5,7 % 6 BMW 64 123 + 8,4 % 5,6 % 7 Ford 62 978 - 18,6 % 5,5 % 8 Skoda 59 581 - 2,3 % 5,2 % 9 Audi 58 440 + 8,5 % 5,1 % 10 Opel 51 004 - 26,9 % 4,5 % 11 Citroën 47 592 - 8,0 % 4,2 % 12 Fiat 47 225 - 2,1 % 4,2 % 13 Hyundai 41 527 - 7,1 % 3,7 % 14 Seat 39 856 + 9,2 % 3,5 % 15 Kia 37 931 - 0,3 % 3,3 %

Source statistiques : ACEA