Vidéo Live – Mercedes EQS 450+ : rendez-vous demain pour le test longue distance ultime !

Non, nous n'allons pas enchaîner des dizaines de tours de périphérique pour tester l'autonomie maximum de cette EQS 450+, la version la plus efficiente de la routière électrique de Mercedes, même si c'était tentant de vérifier les 784 km d'autonomie annoncés par le cycle WLTP qui lui suffiraient à battre le record de la rubrique.

Nous partons demain dans une autre direction avec un objectif simple : réaliser la plus grande distance possible en 24 heures. Nous avons ainsi concocté une boucle quasiment exclusivement autoroutière et comprenant plusieurs stations de recharge rapide Ionity capable de délivrer sans la moins goutte de transpiration les 200 kW que peut encaisser l'EQS. Pas d'écoconduite au programme et encore moins d'hypermiling : nous allons nous caler aux limitations en vigueur au régulateur de vitesse et nous ne nous priverons pas d'utiliser les (très) nombreux équipements de bord. Un test qui mélange donc efficience mais aussi vitesse de recharge !

Combien de kilomètres parviendrons-nous à faire en un tour de cadran ? Il existe visiblement un record pour une voiture électrique qui est de 2 781 km, réalisé en 2019 par le Youtubeur Bjørn Nyland au volant d'une Tesla Model 3. Aucune chance de le battre puisqu'il a été réalisé en Allemagne pour profiter des portions d'autoroute illimitées mais nous allons essayer de nous en approcher le plus près possible.

Et comme pour le périphérique, nous allons vous emmener avec nous en tournant des vidéos au départ et tout au long de cette aventure que vous pourrez regarder en direct sur notre page Facebook puis en différé ici.