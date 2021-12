Vidéo - M Sport transforme une vieille Fiat Panda en monstre de rallye de 300 ch

Elle est surnommée Pandamonium, mélange du nom du modèle de Fiat et de « Pandemonium », néologisme inventé par le poète anglais John Milton pour désigner la capitale imaginaire de l'Enfer où Satan invoque le conseil des démons. Tout un programme, mais quand on contemple la fiche technique de cette création complètement folle de M Sport, tout fait sens.

Le préparateur britannique, à qui l'on doit la Ford Fiesta WRC actuelle et qui a aussi mené le programme usine de Bentley dans la catégorie GT, a reçu un beau jour le coup de téléphone étonnant d'un client souhaitant courir en rallye autant sur route que sur terre avec... une Fiat Panda de première génération. Pas de quoi cependant effrayer M Sport puisqu'il s'agira du tout premier projet de sa nouvelle division « véhicules spéciaux ».

La base est une authentique Fiat Panda qui a été profondément modifiée et reconstruite pour accueillir le soubassement d'une Ford Fiesta destinée au rallye dans la catégorie R5. Pour ce faire, la coque de l'italienne a été élargie de 360 mm, ce qui permet aussi d'améliorer la tenue de route. Pour ne pas trop changer la silhouette générale, des ailes créées sur mesure et inspirées du glorieux Groupe B ont été ajoutées. Côté moteur, on retrouve aussi le 1,6 turbo Ecoboost de la Fiesta R5 envoyant 300 ch et 450 Nm aux quatres roues à travers une boîte de vitesses séquentielle Sadev à cinq rapports.

A l'intérieur, la planche de bord s'inspire du design original de celle de la Panda et on retrouve des harnais six points pour les baquets et un arceau homologué FIA. Les sièges arrière ont été supprimés pour offrir un espace de stockage pour des roues de secours.

Et si ce projet vous plaît, sachez que d'autres suivront, comme l'annonce Malcolm Wilson, patron de M Sport : « c'est le premier chapitre d'une nouvelle ère de projets sur mesure et en petite série que nous allons réaliser chez nous et nous sommes prêts à satisfaire de nouveaux clients ayant des commandes uniques à faire ».