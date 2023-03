Vidéo-verbalisation à Paris : des PV comme s'il en pleuvait

Depuis plusieurs années, la mairie de Paris scrute de près ses rues et grands axes à l’aide de caméras de vidéosurveillance. Avec 1 200 caméras réparties dans la capitale, la cellule de vidéosurveillance mise en place par Anne Hidalgo a de quoi faire.

Si seulement une centaine d’entre elles est réellement utilisée pour faire la chasse aux infractions, selon nos confrères du Figaro, les agents en charge de la verbalisation à distance ne chôment pas, avec jusqu’à 1 000 PV dressés par jour pour une moyenne de 643 en 2022. Des chiffres bien loin, déjà, des 400 PV par jour évoqués en 2018 par la maire de Paris.

La Direction de la Police municipale et de la prévention (DPMP), installée dans une ancienne caserne de la Garde républicaine dans le 4ème arrondissement de la capitale dispose ainsi maintenant à cet effet d’une nouvelle salle entièrement dédiée à la vidéo-verbalisation. Un agent se charge de constater l’infraction, l’immortaliser par un cliché, l’enregistrer et de le transmettre à l’Agence de traitement automatique des infractions de Rennes.

Un dispositif mis en place par la Préfecture de Paris dont la mairie profite donc également pour verbaliser les petites infractions routières. Celles qui ne constituent ni délit ni crime aux yeux de la loi, mais rapportent gros à l’institution. On estime même que les amendes dressées grâce à la vidéo-verbalisation par la municipalité ont doublé en deux ans, passant ainsi de près de 140 000 en 2019 à 280 000 en 2021.

Une vidéo-verbalisation à grande échelle qui a notamment pour but de cibler les infractions liées à la conduite sur les couloirs de bus et les pistes cyclables ainsi que l’arrêt dans les sas vélo, ces bandes latérales placées avant les passages piétons dédiées aux cyclistes.

Une façon de contribuer à la politique en faveur du vélo mise en place par l'équipe d'Anne Hidalgo qui devrait même s’intensifier avec l’apport prévu dans les prochains mois de 315 nouvelles caméras dans la capitale.