Vignette Crit'Air : des critères plus sévères à l'étude

La vignette Crit'Air a beaucoup fait parler d'elle ces derniers jours, entre les changements de la prime à la casse et la mise en place de la circulation différenciée à Paris et Lyon. C'est dans ce deuxième contexte que la nouvelle ministre de la Transition Écologique a été interrogée sur le système.

Pour rappel, Crit'Air classe les voitures selon leur carburant et leur année de mise en service, et donc la norme antipollution qu'elles respectent. Au micro de BFM TV, Barbara Pompili n'a pas caché une envie de revoir le dispositif avec des critères plus exigeants : "Il faut qu'on réussisse peut-être à mieux critériser", ajoutant à propos des vignettes "je ne sais pas si elles sont complètement adaptées à la réalité de nos besoins, donc il faut peut-être qu'on les revoie".

De quelle manière peut évoluer le système ? La ministre indique que les vignettes sont une bonne base mais elle croit "qu'il faut les adapter". Elle n'a toutefois pas donné d'indication plus précise, déclarant que "c'est un travail qu'on va faire dans le long terme". Il pourrait y avoir la prise en compte des toutes dernières normes mais aussi de la puissance du moteur, afin d'empêcher les véhicules puissants récents d'avoir la meilleure vignette pour les modèles thermiques !

Pour Barbara Pompili, la priorité est la mise en place de nouvelles zones à faibles émissions, d'ici la fin de l'année. Davantage de métropoles seront ainsi concernées par des restrictions de circulation basées justement sur la vignette Crit'Air.