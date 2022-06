Vinfast précise son réseau de distribution en France

À peine un mois après avoir dévoilé ses deux modèles de SUV électriques : VF 8 et VF 9, le constructeur vietnamien Vinfast a précisé les tarifs des véhicules, et les financements possibles, notamment à travers des offres de LLD (Location longue durée).

Concernant le VF 8, la version VF 8 Eco débute à 43 050 € avec la batterie version 1 et à 43 350 € avec la version 2, et la VF 8 Plus à 50 900 € avec la batterie version 1 et 51 200 € avec la version 2. Le VF 9 est pour sa part proposé dans sa version Eco à 58 700 € avec la batterie version 1 et 59 150 € avec la version 2, et le VF 9 Plus à 63 650 € avec la batterie version 1 et 64 100 € avec la version 2.

Pour vendre ses véhicules, Vinfast pourra bientôt compter sur un vrai réseau de distribution en Europe, avec l’ouverture prochaine d’au moins 50 points de vente : 25 en Allemagne, 5 aux Pays-Bas et 20 en France.

Les premières « concessions » Vinfast devraient même ouvrir dès cette année, et sont prévues à Paris, Marseille, Nantes, Rennes, Nice, Montpellier, Aix en Provence et Metz.

Vinfast, qui revendique plus de 70 000 réservations de véhicules a annoncé une nouvelle offre de lancement valable depuis le 1er juin et jusqu’au 30 septembre prochain : tous les clients qui réserveront un VF 8 ou un VF 9 pendant cette période recevront un pack « Vinfast Smart Driving » offert pendant un an. Il comprend une série d’aides à la conduite et de services intelligents. Les clients auront également la possibilité de bénéficier d’un service de livraison à domicile et d’une prise en main du véhicule. Tout cela en attendant, donc, que les premiers points de vente n’ouvrent leurs portes.