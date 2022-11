Depuis quelques années, la mode des vans aménagés ne cesse de faire de nouveaux adeptes. Favorisée par la grande crise du coronavirus, elle donne envie à de plus en plus de gens d'investir dans un véhicule permettant de dormir en pleine nature et de partir en vacances sans avoir à trouver d'hôtel ou de gîte. En la matière, les vans à l'aménagement luxueux comme le Volkswagen California ou le Mercedes Marco Polo représentent évidemment un must. Mais quand on veut pouvoir évoluer dans les terrains les plus inaccessibles, il faut évidemment recourir à un vrai tout-terrain. Même s'il est plus souvent utilisé par ses clients en ville que dans la boue de nos jours, le Jeep Wrangler constitue justement un engin de choix pour les excursions hors-piste. Et c'est précisément cet engin, dans sa version longue Unlimited, qui a été choisi par la famille américaine ci-dessous pour leur nouveau mode de vie.

Vivre en famille dans une Jeep, la grande aventure

Acheté d'occasion 30 000 dollars (soit 30 390 euros au cours actuel), le Jeep Wrangler Unlimited a dû être entièrement préparé pour se confronter aux nouveaux habitats de la famille. Au total, il aura fallu ajouter 23 000 dollars supplémentaires dans son équipement entre les modifications mécaniques et l'installation de nouveaux accessoires. Le Wrangler possède désormais un réservoir d'eau de 79 litres en plus d'une douche extérieure. Il se connecte à une remorque tout-terrain M416, sur laquelle est montée la grande tente familiale après chacun de leurs arrêts. Il y a aussi une petite cuisine située entre la Jeep et la remorque. Notez que Chris et Julie ont tout simplement vendu leur maison pour vivre de façon nomade avec cette Jeep. Leurs deux enfants s'y sont faits.

Pas facile tous les jours

La famille explore depuis les plus beaux parcs du pays grâce à cet équipement et s'arrête où ils veulent pour dormir. Ils se retrouvent parfois à faire du vrai gros tout-terrain pour franchir les obstacles de leur parcours et dans la vidéo, on les voit même traverser un paysage sous la neige par grand froid. On imagine quand même que dans ce genre de conditions extrêmes, ils sont allés à l'hôtel plutôt que de dormir dehors avec des températures largement négatives.