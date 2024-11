Voici l'énorme Hyundai Ioniq 9, nouveau haut de gamme électrique

Après l’énorme Kia EV9 de 4,93 mètres, le groupe Hyundai-Kia dévoile un SUV électrique encore plus gros : son nouveau cousin le Hyundai Ioniq 9 mesure en effet 5,06 mètres de long (pour 1,98 mètre de large !), ce qui le rapproche des BMW XM, Lotus Eletre et autres modèles les plus gros du marché actuel.

Basé comme l’EV9 sur la plateforme E-GMT dans sa version la plus longue, le Ioniq 9 fait lui aussi l’effort d’afficher un design sortant un peu de l’ordinaire. Malgré ses dimensions de pachyderme, il affiche un profil nettement moins carré que celui de son cousin et ne ressemble pas beaucoup aux autres modèles de la gamme Hyundai.

A l’intérieur, sa planche de bord paraît plus classique avec deux écrans de 12 pouces et un design général assez proche de celui du récent Tucson restylé ou du Santa Fe. A noter que ses ports USB-C sont alimentés en électricité directement par la batterie principale et non pas celle de 12 volts, ce qui permet d’avoir 100 watts de puissance de charge.

Véritablement énorme, ce SUV à sept places revendique 620 litres de coffre lorsque les sièges de la troisième rangée sont en place. Une fois ces derniers rabattus, le volume de coffre monte à 1 323 litres et il y a aussi un coffre additionnel sous le capot avant (de 88 litres sur la version d’entrée de gamme ou 52 litres pour les variantes 4x4 à deux moteurs).

Jusqu’à 620 km d’autonomie « seulement »

Équipé d’une batterie de 110,3 kWh, qui semble encore plus grosse que celle du Kia EV9 disposant lui d’accumulateurs de 99,8 kWh de capacité brute, l’EV 9 ne revendique « que » 620 kilomètres d’autonomie maximale dans sa configuration la moins énergivore, avec les jantes de 19 pouces et un seul moteur. Cette configuration-là développe 217 chevaux et revendique un 0 à 100 km/h abattu en 9,4 secondes. On trouve aussi une version « 4x4 longue distance » de deux moteurs développant 312 chevaux (0 à 100 km/h en 6,7 secondes) mais aussi une variante Performance 4x4 de 434 chevaux (0 à 100 km/h en 5,2 secondes).

Côté charge rapide, ce véhicule doté d’une architecture à 800 volts peut monter jusqu’à 350 kW de puissance de charge et demande 24 minutes pour passer de 10 à 80%. Il possède une fonction « Vehicle to load » (V2L) permettant de charger des appareils électriques dessus.

On ne connaît pas encore son prix mais il devrait coûter encore plus cher que les 73 000€ réclamés par le Kia EV9 en version de base.